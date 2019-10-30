المصري يطمئن على لاعبيه ويهزم الرباط وديًا بثلاثة أهداف مقابل هدف

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط والأنوار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من إبراهيم محجوب حكمًا للساحة ومعه كل من حسن جودة وعماد الشامي كمساعدين.





جاءت المباراة حماسية للغاية خاضها فريق الرباط الذي يقوده المدير الفني الكابتن أحمد عبد العزيز بكل قوة، حيث بذل لاعبوه مجهودًا كبيرًا لمجاراة لاعبي المصري على مدار شوطي المباراة، إلا أن فارق الخبرات واللياقة البدنية بين لاعبي الفريقين سهل كثيرًا من مهمة لاعبي المصري رغم كفاح لاعبي الرباط الذي يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين السابقين لفريق المصري تحت 21 عامًا يتقدمهم محمد إبراهيم وحسام مناع وزياد بدوي.





انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما حسين رجب في الدقيقتين الأولى و34 من تسديدتين قويتين، وضيق إسلام صلاح الفارق للرباط باحرازه هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الثاني قبل أن ينجح عبد الرحمن زين في إحراز الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتصدى محمد شحاتة لركلة جزاء سددها محمد ابراهيم لاعب الرباط في الشوط الثاني.





ودفع الكابتن ايهاب جلال على مدار شوطي المباراة بأكبر عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة بالكونفيدرالية أمام فريق كوت دي أور وكذلك لاعبيه غير المقيدين بالقائمة الأفريقية، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا قويًا قبيل انطلاق المباراة خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.





مثل المصري خلال الشوط الأول : أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى، محمد جابر، عمرو موسى، حجاج عويس، بهاء مجدي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي إسلام عطية وايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أيمن ندا، شيخ موكورو، عماد فتحي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد حسين رجب، وشهد هذا الشوط الدفع بالثنائي عبد الرحمن زين وعبد الناصر دي ماريا بدلًا من إسلام عطية وبهاء مجدي.



