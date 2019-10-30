مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق رمضان على الصورة قائلا " مش انا اللى اخترت اسمى ولا لونى ولا شكلى اكن انا اللى اخترت مكانى وهدفى وشخصيتى ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:
برنس - الاسطور - عافر توصل
يشار الى ان أغنية جديدة لمحمد رمضان بعنوان "السلطان" حققت نجاحا كبيرا جدًا، تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ايام فقط عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب".
وعلق رمضان على الصورة قائلا " مش انا اللى اخترت اسمى ولا لونى ولا شكلى اكن انا اللى اخترت مكانى وهدفى وشخصيتى ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:
برنس - الاسطور - عافر توصل
يشار الى ان أغنية جديدة لمحمد رمضان بعنوان "السلطان" حققت نجاحا كبيرا جدًا، تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ايام فقط عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب".