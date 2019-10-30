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فن

مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:36 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق رمضان على الصورة قائلا " مش انا اللى اخترت اسمى ولا لونى ولا شكلى اكن انا اللى اخترت مكانى وهدفى وشخصيتى ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

برنس - الاسطور - عافر توصل

يشار الى ان أغنية جديدة لمحمد رمضان بعنوان "السلطان" حققت نجاحا كبيرا جدًا، تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ايام فقط عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب".

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