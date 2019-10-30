إقبال شديد على الترشح في الانتخابات الطلابية بـ آداب حلوان

انطلق اليوم الأربعاء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وشهدت الجامعة اقبالا شديدا من أعضاء الاسر الطلابية و طلاب الانشطة بكلية الآداب بالجامعة على الترشح للانتخابات الطلابية لعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠



وفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات، اليوم، على ان يتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر 2019، بحيث يتم تلقى وفحص الطعون يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.



وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 11 نوفمبر 2019.



وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019.



وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.