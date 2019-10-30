أحمد فهمي يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده الـ 65 .. شاهد

نشر الفنان أحمد فهى صورة للكابتن محمود الخطيب عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام يهنئه بعيد ميلاده الـ ٦٥.



وعلق فهمى على الصورة قائلا " كل سنة وانت طيب يا بيبو ".



وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير... وجاءت التعليقات كالآتى :



العشق - نجم النجوم - بيبو باشا الخطيب



وتحتفل جماهير الكرة المصرية بمولد أسطورة الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.