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فن

أحمد فهمي يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده الـ 65 .. شاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:10 م
احمد فهمى
احمد فهمى
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد فهى صورة للكابتن محمود الخطيب عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام يهنئه بعيد ميلاده الـ ٦٥.

وعلق فهمى على الصورة قائلا " كل سنة وانت طيب يا بيبو ".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير... وجاءت التعليقات كالآتى :

العشق - نجم النجوم - بيبو باشا الخطيب

وتحتفل جماهير الكرة المصرية بمولد أسطورة الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.
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