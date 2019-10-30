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رياضة

الانضباط تغرم لاعب الوحدة السعودي محمد الصيعري وتوقفه 4 مباريات.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:54 م
محمد الصيعري
محمد الصيعري
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قسم الخليج
ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء نادي النصر بدفع غرامة مالية مقدارها 107,500 ريال، فيما غرمت لاعب الفريق الأول في النادي 20 ألف ريال، فيما فرضت غرامة مالية على الهلال قدرها 15 ألف ريال.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، في حيثيات قرارات لجنة الانضباط والاخلاق قابلة للاستئناف وعللت بأن العقوبات جاءت بحق نادي النصر لقيام جماهيره بقذف علب مياه أصابت احد لاعبي الفريق المنافس «الهلال» في المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء القرار الثاني، بعد أن ثبت للجنة مخالفة «حمد المنصور» للمادة "66" من اللائحة لنزوله إلى أرض الملعب في ذات المباراة واسمه غير مقيد في كشف المباراة.

كما ألزمت لجنة الانضباط نادي الهلال بدفع غرامة مالية 15 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني في ذات المباراة.

كما ألزمت لجنة الانضباط نادي الوحدة بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، وإيقاف لاعب الوحدة محمد الصيعري لتلفظه بألفاظ خادشة في مباراة فريقه أمام فريق الشباب وتغريمه 29 ألف ريال، وقررت إيقافه أربع مباريات.
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