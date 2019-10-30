الإنتاج الحربي تنفي أي أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION

نفت وزارة الإنتاج الحربي أي أسعار متداولة للسيارة الكهربائية E-MOTION والتي تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول اتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية والتي سوف يتم تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة ومن المقرر الإعلان عن الأسعار خلال الفترة القادمة.



واكدت الوزارة أن ما يتم تداوله من اسعار هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهه من شركات صينية إستغلال أحتفالية أمس للترويج عن منتجهم كما قامت الصفحات التي تنشر هذه الأخبار بإستخدام صورة السيارة من حفل الوزارة والتي تحمل اسم E-MOTION وهو الأسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT.



الجدير بالذكر أن السيارة التي أعلن عنها أمس من المقرر أن تستخدم في قري سياحية و كمباوندات أما السيارات التي سوف يتم قيادتها في الشارع سوف يكشف عنها في الفترة القادمة.