أردوغان يكشف نواياه الاستعمارية في سوريا ويهدد بتوسيع المنطقة الآمنة

لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتوسيع مدى المنطقة الآمنة على الحدود التركية السورية، باتفاق مع واشنطن، إذا تطلبت الضرورة، مؤكدا استعداد أنقرة لإطلاق هجوم عسكري جديد ضد الأكراد، كاشفا عن حقيقة نواياه الاستعمارية في سوريا.



وزعم أردوغان أن هناك معلومات تفيد بأن مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، لم تنسحب بشكل كامل من المنطقة، خلافًا لما تم الاتفاق عليه مع روسيا في مذكرة التفاهم التي توصل إليها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.



وقال أردوغان إن تركيا ستوسع المنطقة الآمنة التي أقامتها شمال شرقي سوريا بعمق 30 كيلومترًا في حال تطلبت الضرورة ذلك باتفاق مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن اتفاق المنطقة الآمنة الحالي أبرم مع موسكو.



وأعلن أردوغان أن عمليات تسيير الدوريات المشتركة التركية الروسية، بموجب اتفاق سوتشي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.



