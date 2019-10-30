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رياضة

صافرة مصرية تدير لقاء تونس وليبيا فى افتتاحية تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:24 م
محمود عاشور
محمود عاشور
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يسرى غازى
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود عاشور إدارة مباراة الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 بين تونس وليبيا المقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر المقبل بالملعب الأولمبي في رادس.

ومن المقرر أن يعاون الحكم محمود عاشور الثنائى سمير جمال سعد وأحمد توفيق طالب وإبراهيم نورالدين حكما رابعا فيما سيراقب اللقاء مواطنه محمد الشوني.

كما تم تعيين الحكم محمد العثماني من جزر القمر لإدارة لقاء الجولة الثانية الذي سيجمع نسور قرطاج بمنتخب غينيا الاستوائية بمدينة مالابو يوم الثلاثاء 19 نوفمبر القادم.

يذكر أن منتخب تونس سيخوض التصفيات ضمن المجموعة العاشرة رفقة منتخبات ليبيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.
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