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ديني

نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:17 م
نسيت التشهد الأوسط
نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة
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محمود ضاحي

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال (نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟)، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.

وأشار الى أن التشهد الأوسط سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن ترك سُنة فعليه بسجود السهو.

وورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «تذكرت فى وسط صلاتى أنى لم أقم بالتشهد الأوسط فهل فيها سجود سهو؟».

وأجاب "جمعة"، "إن التشهد الأوسط سُنة من تركها فعليه بسجود السهو وسجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شيء من الزيادة أو شيء من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو".

وتابع: "أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة".

وأشار إلى أن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.
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