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رياضة

ارسنال يزيد جراح ليفربول بالهدف الثالث ..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:15 م
جابرييل مارتينيلي
جابرييل مارتينيلي
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حسن العمدة
أحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ارسنال فى شباك ليفربول في الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الآنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كاس الرابطة الانجليزي .

وجاء هدف ارسنال الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية ارضيه متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك .

وأضاف فريق ارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .

وادرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال في مرماه بالخطأ .

ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو .

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

كيليهير، ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين، إليوت، أوريجي، برويستر.
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