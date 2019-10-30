ارسنال يزيد جراح ليفربول بالهدف الثالث ..فيديو

أحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ارسنال فى شباك ليفربول في الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الآنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كاس الرابطة الانجليزي .
وجاء هدف ارسنال الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية ارضيه متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك .
وأضاف فريق ارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .
وادرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .
وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال في مرماه بالخطأ .
ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو .
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:
كيليهير، ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين، إليوت، أوريجي، برويستر.
وجاء هدف ارسنال الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية ارضيه متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك .
وأضاف فريق ارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .
وادرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .
وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال في مرماه بالخطأ .
ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو .
وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:
كيليهير، ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين، إليوت، أوريجي، برويستر.