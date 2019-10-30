ارسنال يزيد جراح ليفربول بالهدف الثالث ..فيديو

أحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ارسنال فى شباك ليفربول في الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الآنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كاس الرابطة الانجليزي .



وجاء هدف ارسنال الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية ارضيه متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك .



وأضاف فريق ارسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .



وادرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعدما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدي لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فى الشباك .



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع ارسنال في مرماه بالخطأ .



ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو .



وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:



كيليهير، ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين، إليوت، أوريجي، برويستر.

