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فن

بعد ١٦ عاما على تجربتها الأولى.. شيرين عبد الوهاب تعود للسينما

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:23 م
شرين عبدالوهاب
شرين عبدالوهاب
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محمد صبحى
في مفاجأة من العيار الثقيل تعاقدت النجمة شيرين عبد الوهاب مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

ولم يتم حتى الآن الاستقرار على الأبطال المشاركين في العمل كما لم يتحدد اسم المخرج ومن المقرر بدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام ٢٠٢٠ .

جدير بالذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ ١٦ عاما مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى.

على جانب آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني لعام ٢٠٢٠ عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا" الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات وأشاد به صناع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى تصدر فيلمه "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسنى أعلى إيرادات لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.
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