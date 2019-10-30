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توك شو

بسبب شخصية فطوطة.. سمير غانم: تم وصفي بملك أكسسوارات المسرح

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:34 م
غلاف مجلة فوج
غلاف مجلة "فوج"
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توك شو
قال الفنان سمير غانم، إنه بسبب شخصية فطوطة تم وصفه بملك أكسسوارات المسرح، وارتدى بابيون كبيرة أثناء تصوير غلاف مجلة فوج العربية.

وأضاف سمير غانم خلال مداخلة تليفزيونية إنه عارضة الأزياء البرازيلية "أدريانا" قامت بغناء أغنية "فطوطة".

وتابع سمير غانم:" عارضة الأزياء البرازيلية ذهبت لزيارة الأهرامات وأبوالهول وكانت سعيدة بزيارة مصر وتتمنى أن تتكرر زيارتها لمصر"، مضيفا:" المصورة ملفتة للنظر وكانت تلتقط الصور بشكل سريع جدًا".
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