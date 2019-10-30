سعد الحريري يوجه طلباً عاجلاً لـ قائد الجيش اللبناني

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أجرى اتصالًا هاتفيًا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وطلب منه عدم تعرض قوات الجيش للمحتجين في جميع أنحاء لبنان.





وكان الحريري قد طلب، في تغريدة على تويتر، من جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع، والتعاون مع الجيش وقوى الأمن اللبناني.





وطلب الحريري من أنصاره، الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات.





واليوم الأربعاء، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، قبول استقالة الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



