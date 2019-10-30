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رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية.. المحمدي يقود أستون فيلا لربع النهائي بعد الفوز على ولفرهامبتون

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:51 م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
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إسماعيل محمود
قاد المحترف المصري أحمد المحمدي ، فريقه استون فيلا للفوز على حساب ضيفه نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

افتتح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28 ، قبل أن يعادل الإيطالي كوتروني التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 54 ، لكن أحمد المحمدي أبى ألا يصعد بفريقه لدور ربع النهائي بتسجيله الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 57 ، ليصعد رفاق تريزيجيه والمحمدي برفقة فريق ليفربول للدور القادم.

وشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بالكامل.
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