كأس الرابطة الإنجليزية.. المحمدي يقود أستون فيلا لربع النهائي بعد الفوز على ولفرهامبتون

قاد المحترف المصري أحمد المحمدي ، فريقه استون فيلا للفوز على حساب ضيفه نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.



افتتح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28 ، قبل أن يعادل الإيطالي كوتروني التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 54 ، لكن أحمد المحمدي أبى ألا يصعد بفريقه لدور ربع النهائي بتسجيله الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 57 ، ليصعد رفاق تريزيجيه والمحمدي برفقة فريق ليفربول للدور القادم.



وشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بالكامل.