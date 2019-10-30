كأس الرابطة الإنجليزية.. المحمدي يقود أستون فيلا لربع النهائي بعد الفوز على ولفرهامبتون

قاد المحترف المصري أحمد المحمدي ، فريقه استون فيلا للفوز على حساب ضيفه نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.
افتتح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28 ، قبل أن يعادل الإيطالي كوتروني التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 54 ، لكن أحمد المحمدي أبى ألا يصعد بفريقه لدور ربع النهائي بتسجيله الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 57 ، ليصعد رفاق تريزيجيه والمحمدي برفقة فريق ليفربول للدور القادم.
وشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بالكامل.
افتتح الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 28 ، قبل أن يعادل الإيطالي كوتروني التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة 54 ، لكن أحمد المحمدي أبى ألا يصعد بفريقه لدور ربع النهائي بتسجيله الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 57 ، ليصعد رفاق تريزيجيه والمحمدي برفقة فريق ليفربول للدور القادم.
وشارك أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة بالكامل.