رسائل مؤثرة من نجل جون ويذرسبون بعد وفاته

نعى نجل جون ويذرسبون والده بعد ساعات من رحيله من خلال رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أبي انت توفيت اليوم وانا حقيقي ليس متاكد بما اشعر ولكني سعيد للايام العظيمة التي قضينها سويا نحن كنا أكثر من اب وابنه".





أعلنت أسرة النجم العالمي جون ويذرسبون، وفاته في منزله يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ77 عامًا، دون الكشف عن سبب الوفاة.





جون ويذرسبون هو مذيع وممثل أمريكي تميز بأدواره الكوميدية، ولد في 27 يناير 1942 بديترويت في الولايات المتحدة،واشتهر بدور Willie Jones في مسلسل Friday .





وشارك في عدة افلام أهمها Hollywood Shuffle (1987), Boomerang (1992) and Vampire In Brooklyn (1995.