النائب محمد فؤاد يطالب باجتماع طارئ للرد على التساؤلات بشأن نظام تكليف الأطباء الجديد

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن نظام تكليف الأطباء الجديد، وتفاصيل وآليات التطبيق على أرض الواقع، مطالبا بعقد اجتماع طارئ بلجنة الصحة البرلمان بحضور التنفيذيين، للوقوف على تفاصيل النظام الجديد والرد على التساؤلات المثارة حوله.



وأوضح محمد فؤاد، أن النظام الجديد الذى تم الإعلان عنه مؤخرا تسبب فى خلق حالة ضبابية، نتيجة عدم وجود تفاصيل كثيرة حوله، متسائلا: "هل المؤسسات الصحية الحكومية على استعداد لتطبيق النظام الجديد؟"، مشددا على ضرورة استدعاء التنفيذيين للرد على الاستفسارات الخاصة بالنظام المزمع تطبيقه.



وقال إن وزيرة الصحة أعلنت خلال مؤتمر صحفى، عن إطلاق استراتيجية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى فى مصر وتغيير نظام تكليف الأطباء، فى خطوة وصفتها ببداية استدامة الإصلاح الصحى، مؤكدا أن الجميع لا يختلف على هذه المساعى الحميدة لوزارة الصحة لتطوير وتحسين المنظومة، إلا أن هذه التصريح أثار حالة من الغضب والقلق لدى الشباب الأطباء الواجب تكليفهم الشهر الجارى، نتيجة عدم توضيح آليات التطبيق.



وأضاف أن الأطباء الواجب تكليفهم الشهر الجارى لا يعلمون أى تفاصيل عن النظام الجديد الذى سيتم تطبيقه، بالإضافة لإثارة العديد من التساؤلات لنقابة الأطباء، حيث أرسل نقيب الأطباء خطابا رسميا فى 26 من الشهر الجارى، يوضح خلاله استنكار النقابة ورفضها تطبيق أى نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشته مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم وأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب.