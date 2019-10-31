مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

واصل المنتخب الأوليمبي، تدريباته الصباحية القوية ضمن استعداداته لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 في محاولة لرفع معدلات اللياقة البدنية.





وكان الجهاز الفني للمنتخب عقد اجتماعًا عقب المران المسائي أمس وقرر بعده السماح للاعبين المستبعدين من القائمة النهائية بمغادرة المعسكر بناء على طلبهم وهم احمد حمدي وأحمد أيمن وناصر منسي ومصطفي شوبير في الوقت الذي فضل محمد صادق الاستمرار.. ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه مساء اليوم علي ملعب ستاد السويس.





أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 وتضم 21 لاعبًا هم:





- حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.





- خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام وأحمد أبوالفتوح وكريم العراقي.





- خط الوسط: اكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.



