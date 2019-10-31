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توك شو

تعرف على أبرز المعالم السياحية والتاريخية فى جمهورية تشيلي.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:51 م
صدى البلد
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قسم توك شو
عرضت قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، تقريرًا عن أبرز المعالم السياحية والتاريخية في جمهورية تشيلي.

وأشار التقرير إلى أن باتاجونى، تعد أكثر الأماكن فى تشيلي التى تنال إعجاب السياح، حيث تنجح فى جذب الآلاف من الزوار سنويا، لافتا إلى مدينة لاسيرينا التي لها أهمية سياحية وتاريخية كبيرة.

وتابع التقرير أن جزيرة تشيلووى وتعتبر واحدة من أهم الأماكن السياحية فى تشيلي بفضل ما تضمنه من مناظر خلابة وطبيعية.. موضحًا شاطئ إكيكي الذي يعد من أكثر عوامل جذب السياح إليها بفضل ما به من مرافق وخدمات تحقق المتعة والاسترخاء لهم.

وأضاف التقرير بوجود جزيرة الفصح التى تحتل مساحة كبيرة، حيث تقع فى مكان حيوى وجذاب وسط تشيلى بجانب تماثيل منحوتة، بالإضافة إلى كاتدرائية دى كومبوستيلا وهي أقدم المعالم السياحية بها.
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