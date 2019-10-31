ربيع ياسين يزور ناشئ بلدية المحلة بعد إصابته بجلطة في المخ.. صور

قام ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين بزيارة مركز قلب المحلة وذلك للإطمئنان علي احمد السعدني ناشئ بلدية المحلة والذي اصيب بجلطة في المخ مطلع الاسبوع قبل الماضي بعد مغادرته لتدريبات بلدية المحلة .



وقدم ربيع ياسين، تيشرت منتخب مصر، هدية للاعب، مؤكدا انه ينتظر انتهاء اللاعب من فترة العلاج من اجل استدعائه لمنتخب مصر مجددا.



وأكد ربيع ياسين ان احمد السعدني يعتبر من ابرز لاعبي جيله في مركز المدافع الايسر.



وشهدت زيارة المدير الفني لمنتخب الشباب تواجد وائل حبيب مدير الكرة السابق بالاسيوطي والذي اهدي اللاعب الكرة الخاصة بنادي الاسيوطي كدعم من نادي الاسيوطي لناشئ البلدية بالاضافة للدكتور محمد عبدالسلام مدير النشاط الرياضي بنادي بلدية المحلة وائل صلاح المدير الفني لفريق 2001 بنادي بلدية المحلة .



ووجه ربيع ياسين الشكر لمسئولي بلدية المحلة علي رعايتهم اللاعب مؤكدا ان مافعله نادي البلدية مع اللاعب ليس غريبا علي نادي بقيمة نادي البلدية .



كما وجه ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين الشكر للقائمين علي العمل بمركز قلب المحلة وذلك بعد المجهود الذي بذلوه مع اللاعب من اجل تخطي الازمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الاخيرة .



كان احمد السعدني ناشئ بلدية المحلة ناشئ بلدية المحلة قد اصيب بجلطة في المخ عقب تدريب الفريق الاربعاء قبل الماضي ليتم نقله لمركز قلب المحلة من اجل علاج ثقب بالقلب تسبب في اصابة اللاعب بجلطة المخ نتيجة ضخ كميات كبيرة من الدم لمخ اللاعب .

