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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.704 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 247.7 مليون ورقة مالية بقيمة 957.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجّلت تعاملات المصريين 69.37% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.26%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.97%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 27.7 مليون جنيه، 157 ألف جنيه، 7 ملايين جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 21.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14558 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالى، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2100 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17530 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 5395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
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