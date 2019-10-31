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رياضة

حازم إمام يشعل انستجرام فى أحدث ظهور له

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:37 م
حازم امام
حازم امام
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منار نور
نشرت حازم امام الزمالك ومنتخب مصر المعتزل صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر حازم امام فى الصورة باطلالة كاجوال خلال قضاءة العطلة بمدينة ميلان الايطالية.

وتفاعل عدد من محبى الاعب حازم امام ، وجاءت التعليقات كالتالى : _" برنس ميلان والله " _ " براحتك طبعا " _ "منور ايطاليا يا كابتن"_ " المحترم " _ "اللي مشرفنا بجد " .
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A walk in Milan ❤️

A post shared by Hazem Emam (@hazem14emam) on

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