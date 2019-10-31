حازم إمام يشعل انستجرام فى أحدث ظهور له

نشرت حازم امام الزمالك ومنتخب مصر المعتزل صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهر حازم امام فى الصورة باطلالة كاجوال خلال قضاءة العطلة بمدينة ميلان الايطالية.
وتفاعل عدد من محبى الاعب حازم امام ، وجاءت التعليقات كالتالى : _" برنس ميلان والله " _ " براحتك طبعا " _ "منور ايطاليا يا كابتن"_ " المحترم " _ "اللي مشرفنا بجد " .
وظهر حازم امام فى الصورة باطلالة كاجوال خلال قضاءة العطلة بمدينة ميلان الايطالية.
وتفاعل عدد من محبى الاعب حازم امام ، وجاءت التعليقات كالتالى : _" برنس ميلان والله " _ " براحتك طبعا " _ "منور ايطاليا يا كابتن"_ " المحترم " _ "اللي مشرفنا بجد " .