حازم إمام يشعل انستجرام فى أحدث ظهور له

نشرت حازم امام الزمالك ومنتخب مصر المعتزل صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .وظهر حازم امام فى الصورة باطلالة كاجوال خلال قضاءة العطلة بمدينة ميلان الايطالية.وتفاعل عدد من محبى الاعب حازم امام ، وجاءت التعليقات كالتالى : _" برنس ميلان والله " _ " براحتك طبعا " _ "منور ايطاليا يا كابتن"_ " المحترم " _ "اللي مشرفنا بجد " .