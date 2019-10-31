Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير إماراتى: جائزة مصر للتميز الحكومي ترسخ مفاهيم الجودة والكفاءة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:46 م
عبد الله القرقاوي
عبد الله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دول ال
Advertisements
محمود مطاوع
قال عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دول الإمارات العربية المتحدة، إن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تشكل إضافة نوعية للإرتقاء الحكومي والمؤسسي وتسهم في ترسيخ مفاهيم الجودة والكفاءة داخل الجهاز الحكومي المصري.

واضاف عبد الله القرقاوي ان الإحتفاء بالفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولي بمشاركة الحكومة الإماراتية على أرض مصر الحضارة والتاريخ، يعد ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كأكبر جائزة من نوعها للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وذلك إنطلاقًا من رؤية مصر 2030.

وتابع عبد الله القرقاوي ، خلال كلمته بفعاليات حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلا: اعتز بأن أكون معكم اليوم ممثلا عن حكومة دولة الإمارات فما يجمع بين الحكومتين المصرية والإماراتية، هو حرصنا علي تحقيق التميز من خلال التعلم وتبادل المعارف والخبرات والتحسين المستمر، مصر تحظي بمكانة خاصة تاريخية في قلوب أهل الامارات والتي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة الإمارات الحديثة فمنذ قيام اتحاد دولتنا قبل خمس عقود كانت مصر من أوائل الدول التي وقفت إلي جانب دولتنا الوليدة فمنحتنا الدعم ولم تبخل علينا بخبراتها العريضة، شكرا مصر".

وأشار عبد الله القرقاوي، الى أن مسيرة التميز في دولة الإمارات بدأت قبل 25 عامًا وتحديدًا منذ عام 1994 بإطلاق جائزة الشيخ خليقة للتميز وجائزة ابو ظبي للأداء الحكومي المتميز كما تم إطلاق جائزة محمد بن راشد للأداء المتميز كجائزة جامعة وشاملة، كما انعكس ذلك علي رفع نسبة التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات لـ 98% ، ونسبة استخدام الخدمات الذكية لـ 75%، كذلك بلغ معدل انتظار المواطنين للحصول علي الخدمات لأقل من 10 دقائق وجودة المواقع الإلكترونية بنسبة 93%، كما حصلت الإمارات علي المركز الأول في مؤشر غياب البيروقراطية ومؤشر الشعور بالأمان واستقرار الاقتصاد الكلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا انطلاق حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي

توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي غدا.. وزيرة التخطيط: نسعى لجهاز إداري كفء.. والجائزة تتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي

بمشاركة وفد وزاري إماراتي.. اليوم رئيس الوزراء يسلم جائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس الوزراء يصل حفل تسليم جائزة مصر للتميز الحكومي

وزير التخطيط: الهدف من جائزة مصر للتميز الحكومي تحفيز روح التنافس على موظفي الدولة

ترشيحاتنا

عثر عليه فى قفص أبو عدس.. كشف لغز اختفاء صغير الـ لاما من حديقة الحيوان بالجيزة

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

فيديوجراف | رسائل السيسي خلال افتتاح مصنعي النصر للكيماويات بأبو رواش

الأرخص بـ 10 آلاف جنيه.. أغلى 10 تطبيقات للموبايل فى العالم

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

سلوك عنيف وخيانة زوجية..ملك تايلاند يقيل 4 من مسئولي القصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد السرقة.. أغطية حديثة لبالوعات الصرف في القليوبية.. صور

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور