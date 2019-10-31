وزير إماراتى: جائزة مصر للتميز الحكومي ترسخ مفاهيم الجودة والكفاءة

قال عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دول الإمارات العربية المتحدة، إن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي تشكل إضافة نوعية للإرتقاء الحكومي والمؤسسي وتسهم في ترسيخ مفاهيم الجودة والكفاءة داخل الجهاز الحكومي المصري.





واضاف عبد الله القرقاوي ان الإحتفاء بالفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولي بمشاركة الحكومة الإماراتية على أرض مصر الحضارة والتاريخ، يعد ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كأكبر جائزة من نوعها للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات وذلك إنطلاقًا من رؤية مصر 2030.





وتابع عبد الله القرقاوي ، خلال كلمته بفعاليات حفل إعلان الفائزين بجائزة التميز الحكومي قائلا: اعتز بأن أكون معكم اليوم ممثلا عن حكومة دولة الإمارات فما يجمع بين الحكومتين المصرية والإماراتية، هو حرصنا علي تحقيق التميز من خلال التعلم وتبادل المعارف والخبرات والتحسين المستمر، مصر تحظي بمكانة خاصة تاريخية في قلوب أهل الامارات والتي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة الإمارات الحديثة فمنذ قيام اتحاد دولتنا قبل خمس عقود كانت مصر من أوائل الدول التي وقفت إلي جانب دولتنا الوليدة فمنحتنا الدعم ولم تبخل علينا بخبراتها العريضة، شكرا مصر".



