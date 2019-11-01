صدمة.. 3 عادات يومية غير متوقعة تسبب شيخوخة الجلد

شيخوخة الجلد يعد الشبح الأكثر إزعاجًا لكثير من السيدات، تحاول كثير من الفتيات تجنب حدوث هذا بأستخدام كثير من منتاجات التجميل باهظة الثمن، لكن كل ما يجب فعله هو تجنب بعض العادات التي تتسبب في شيخوخة الجلد، نشر موقع "bright side " بعض العادات التي قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، ولكنها في حقيقة الأمر تؤثر سلبًا على صحة بشرتك وتسبب شيخوخة الجلد.





• عدم ارتداء نظارة شمسية :-



الحماية من الشمس هو سر البشرة السليمة، وعلاوة على ذلك، فإن الجلد حول العينين رقيق جدًا، وهذا هو السبب الرئيسي في ظهور التجاعيد حولها لذلك حاولي دائمًا ارتداء النظارات الشمسية خلال الأيام المشمسة، حتى في فصل الشتاء لتجنب شيخوخة الجلد.





• التحدث على الهاتف :-



سيكون من الغريب معرفة ذلك، لكن وضع الهاتف بين أذنك وكتفك، من شأنه أن يسبب تجاعيد الرقبة وترهل الخد، فإذا كنتِ تضطرين إلى التحدث في الهاتف کثیرًا، عليكِ استخدام سماعات الرأس.





• إسناد ذقنك إلى يدك :-



عندما تجلسين أمام "الكمبيوتر" أو عند القراءة، غالبًا ما تقومين بوضع ذقنك على يدك، مما يتسبب في أن يصبح جلد وجهك أقل مرونة، ويبدأ في الترهل وتبدأ التجاعيد المبكرة في الظهور، لذلك فمن الأفضل تجنب هذ الوضعية تمامًا.

