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تعليم

825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:18 م
825 طالبًا يتقدمون
825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
شهدت لجان تلقى طلبات الطلاب الراغبين في الترشح لانتخابات مجالس اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ، إقبالًا ملحوظًا من الطلاب في مختلف الكليات للترشح في لجان الاتحادات الطلابية.

ووصل عدد المتقدمين إلى 825 طالبًا وطالبة، في لجان الأسر والنشاط الفني والنشاط الرياضي والنشاط الثقافي والإعلام ونشاط الجوالة والخدمة العامة والنشاط الاجتماعي والرحلات والنشاط العلمي والتكنولوجي بإشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس اتحادات طلاب الكليات ومجلس اتحاد طلاب الجامعة .

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات برئاسة الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسا و تضم الدكتور ماهر أبو اخوات الأستاذ المساعد بكلية الحقوق عضوا والدكتور رشدي العدوي الأستاذ المساعد بكلية الزراعة عضوا و الدكتور على صبري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب عضوا والطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية عادل سعيد عبد الهادي شلبي عضوا والطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب محمد عبد المعين محمد عبده عضوا.

وأشار إلى أن الكشوف المبدئية للمرشحين ستعلن يوم 3 نوفمبر المقبل الموافق الأحد و يتم تلقي الطعون وفحصها في اليوم التالي ويتم إعلان الكشوف النهائية يوم 5 نوفمبر الموافق الثلاثاء ويسمح بالدعاية الانتخابية من اليوم التالي.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى في الكليات يوم 10 نوفمبر الموافق الأحد وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي،لافتًا إلى أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ستجرى يوم 12 نوفمبر الموافق الثلاثاء وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات في اليوم التالي.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، فيما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات يوم 14 نوفمبر الموافق الخميس.
825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
825 طالبًا يتقدمون لانتخابات اتحاد جامعة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
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