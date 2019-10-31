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رياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الاتحاد 2-0 فى ديربي جدة | فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:54 م
النادي الأهلي والاتحاد
النادي الأهلي والاتحاد في ديربي جدة
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محمد رشاد
أنهى النادي الأهلي أحداث الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد على منافسه الاتحاد ، فى ديربي مدينة جدة ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين فى المباراة التى تقام بينهما على ملعب الجوهرة.

سجل الهدف الأول اللاعب عبدالفتاح توفيق عسيري فى الدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد تمريرة مميزة من دجانيني، ليشعل ديربي مدينة جدة السعودية، وأحرز عمر السومة الهدف الثاني فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 11 بـ 9 نقاط.
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