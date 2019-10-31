عايز حقي .. أندية الممتاز والغلابة تطارد حكام الدوري



وعلق عامر على أزمات الحكام في الدوري العام ، وذلك بعد مرور جولتين فقط من انطلاق بطولة الدورى الجديد موسم 2019/2020 وعبر تويتر قائلا:



الاندية كلها مطلعة دخان من الحكام عدا الثلاثة الكبار لا يمكن ان يستمر الأمر بهذا الوضع ، لازم وقفة عاجلة.



وأضاف فرج عامر أن حكم المباراة أحمد العدوى تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لفريقه عندما قام أمير عابد مدافع المقاولون بعرقلة رجب نبيل مدافع سموحة بجذبه داخل منطقة الجزاء مطالبا لجنة الحكام بمشاهدة الكرة جيدا وإذا كان حديثه صحيحا فليتخذوا القرار المناسب .



وأبدى فرج عامر غضبه من أخطاء التحكيم خلال مباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتي أقيمت في الجولة الثانية وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2.



احتجاج الاتحاد السكندري

تقدم نادي الاتحاد السكندري باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام وادي دجلة، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مواجهة الاتحاد ووادي دجلة والتي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية، حيث افتتح وادي دجلة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 15 عن طريق لاعبه مروان حمدي، قبل أن يتعادل خالد قمر لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.



وفي بيان رسمي نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي أشار "زعيم الثغر" إلى أن طاقم التحكيم الذي قاده الحكم أحمد العدوي لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأوضح أن أخطاء الحكم أحمد العدوي كان من أبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للاعب رزاق سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذي جانبه الصواب أيضًا وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم والمحليين صحة الهدف وذلك بحسب بيان النادي السكندري.



وكشف البيان أن محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أجرى اتصالًا هاتفيًا بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام عبر له خلاله عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق و فقدان نادي الاتحاد السكندري لنقطتين.



المقاصة يشكو مساعد حنفي الحكام

أبدى وليد هويدى مدير الكرة بمصر المقاصة حزنه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه أمام وادى دجلة من قبل الحكم الدولي محمد الحنفي فى المباراة التى جرت بينهما فى الأسبوع الخامس بالدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.



وقال هويدى: الأخطاء التحكيمية حرمت المقاصة من الفوز بالمباراة والثلاث نقاط، ولا نعترض على الحكم الدولى محمد الحنفى، على العكس نكن كل تقدير واحترام للتحكيم المصرى، لكن المقاصة تعرض لظلم تحكيمي قاتل أمام دجلة، خاصة من "مساعد الحكم" الذي تجاهل رفع الراية واحتسب الهدف الثاني لدجلة من تسلل واضح، واعترف كل خبراء التحكيم في الاستديوهات التحليلية خاصة الخبير التحكيمى الدولى أحمد الشناوى الذى أكد أن هدف دجلة الثانى من تسلل واضح.



وأضاف مدير الكرة بالمقاصة: حامل الراية ألغى هدفا صحيحا للمقاصة فى الشوط الأول أيضا، ما أدى لنهاية هذا الشوط بتقدم دجلة 0/2، وصعب من فرصة المقاصة فى العودة للمباراة.



واختتم وليد هويدى حديثه مطالبا كل المسئولين باتحاد الكرة، خاصة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة أى حكم مخطئ حتى لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى، خاصة أن المقاصة يعاني من مسلسل الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، وكانت السبب فى خروج الفريق من كأس مصر فى أخطاء كانت واضحة للجميع واعترف بها المحللون، كما خسر المقاصة أكثر من 5 نقاط في الدوري بسبب مسلسل الأخطاء التحكيمية ، مؤكدا فى الوقت نفسه علي احترام فريقه للتحكيم ونرفض الاعتراض علي الحكام ، ولكن نطالب اتحاد الكرة ولجنة الحكام بايقاف مسلسل الاخطاء التحكيمية التي ظلمت المقاصة كثيرا وتهدد مسيرة الفريق هذا الموسم.



المقاولون يرفض شكوى محمود البنا

رفض نادي المقاولون العرب، التقدم بشكوى إلى لجنة الحكام، ضد الحكم محمود البنا، الذى أدار مباراة الذئاب والزمالك في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، في مباراتهما التي أقيمت على ستاد السلام.



وأكد محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون إن فريقه لن يشكو البنا، بعد الأخطاء التحكيمية في مباراة الزمالك، خصوصا وأن الذئاب اشتكوا كثيرا ولم يستجب لهم أحد.



شكوى سيراميكا كليوباترا

لجأ مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا إلى سلك القنوات الشرعية عبر تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حكم لقاء النصر سعيد حمزة استنادا الى مخالفته لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"بعدما قام سعيد حمزة حكم مباراة سيراميكا كليوباترا والنصر التي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية بطرد فريد رضوان طبيب فريق سيراميكا ليجلس في المدرجات وأثناء اللقاء تعرض اللاعب حسني زكي لاصطدام قوي وسقط وتعرض لحالة بلع اللسان ليخالف الطبيب قرار الحكم ويقفز من المدرجات ويركض سريعا ويتمكن من إنقاذه قبل أن تدخل سيارة الإسعاف إلى الملعب لتنقل اللاعب إلى أقرب مستشفى.



وكلفت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور بفتح تحقيق في الشكوى المقدمة من جانب نادي سيراميكا كليوباترا ضد سعيد حمزة حكم مباراة الفريق أمام نادي النصر في اللقاء الذى أقيم فى إطار الجولة الثانية بدوري القسم الثاني.



قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن مسئولى الجبلاية تسلموا شكوى واردة من قبل إدارة نادي سيراميكا كليوباترا ضد حكم لقاء النصر سعيد حمزة شملت التضرر من الأحداث الصادرة خلال مجريات اللقاء والتى صاحبت طرد طبيب الفريق فضلا عن المعاملة السيئة للاعبين.



البلدية يشكو أبو خاطر

قرر مسئولو نادي بلدية المحلة التقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية برئاسة جمال الغندور ضد الحكم محمد أبوخاطر بسبب قراراته التى يرون أنها جاءت ضد الفريق المحلاوى.



وشهدت مباراة رجاء مطروح وبلدية المحلة التى جمعت بينهما اليوم الخميس خروج محمد أبو خاطر حكم اللقاء فى حراسة الشرطة المكلفة بالتأمين بعد الاعتراض على القرارات التحكيمية من جانب لاعبى البلدية.



ونجح الفريق الأول لنادي الرجاء بقيادة هاني العقبي في اقتناص ثلاث نقاط من ضيفه بلدية المحلة الذي يقوده فنيا كرم جابر في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية وأحرز أهداف اللقاء إسلام جمارك وابراهيم رخا ثنائى رجاء مطروح فيما سجل هدف البلدية الوحيد إسلام فتحي ويرتفع رصيد الرجاء عند 4 نقاط ويتوقف رصيد بلدية المحلة عند نقطة وحيدة .



يلجأ دوما مسئولو الأندية فى الدورى المصري الممتاز والقسم الثاني إلى سلك القنوات الشرعية عند تعرض الفرق التابعة لهم للظلم التحكيمي من وجهة نظرهم ورفع شكاوى إلى اتحاد الكرة باعتباره الأب الشرعي لكافة الأندية بمختلف درجاتها.أخطاء التحكيم باتت سمة فى الدورى المصري المحلى والقسم الثاني ودوما ما يشكو منها مسئولو الأندية نظرا لكونها تؤدى إلى عرقلة مسيرة فرقهم فى المسابقات المحلية والدخول فى مسلسل نزيف النقاط.صدى البلد يسلط الضوء على شكاوى الأندية ضد الحكام منذ انطلاق مسابقة الدورى المحلى والقسم الثاني.أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا هاجم خلاله الحكم الدولي جهاد جريشة على خلفية الهزيمة من المصرى 1-3 في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز وذلك على خلفية احتساب الحكم ثلاث ضربات جزاء لمصلحة الأخضر البورسعيدي فضلًا عن طرد محمد فوزي حارس مرمي الدراويش للحصول على الإنذار الثاني ومدرب حراسه سعفان الصغير للاعتراض مطالبا بتطبيق تقنية الفيديو "الفار" مشددًا علي أنه لن يصمت تجاه الأخطاء التحكيمية .وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي :يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على رفضه القاطع لما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية "فجّة. ظهرت جليا في مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري العام أمام المصرى البورسعيدى والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت في خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحتين واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولها الشكوك.ويشدد المجلس على أن صبره نفد من الأخطاء التحكيمية ولا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة مجددا في ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية.وفى ضوء ذلك ، يطالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بإعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية.كما يطالب النادى الإسماعيلى بتحمل اتحاد الكرة مسئولياته تجاه تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية ويشدد على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد؛ من أجل اتخاذ قرارات رادعة مع كل مقصر لضمان تحقيق العدالة بين الجميع.هاجم فرج عامر رئيس نادى سموحة طاقم تحكيم مباراته أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الثانية للدورى .