شاهد.. يوسف البلايلي يرفض مصافحة جروس أثناء خروجه من ديربي جدة

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة الذي جمع الفريقين اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، لقطة غريبة أثناء خروج النجم الجزائري يوسف البلايلي .



وقال بلايلي، الذي شارك لمدة 60 دقيقة قبل أن يتم استبداله بسلمان المؤشر، أنه لعب 4 مباريات فقط، وحتى الآن لم يتأقلم مع الأهلي.



وأكد بلايلي أنه لا يعاني من أي ضغط، فهو لاعب دولي في المنتخب الجزائري، وفاز بكل الألقاب مع الترجي التونسي، بينما قال إن هناك أمورًا لا تعجبه، وسيتواصل مع إدارة النادي بشأنها.



ورفض البلايلي مصافحة السويسري كريستيان جروس المدير الفني العائد لتدريب الأهلي، في إشارة إلى رفضه الخروج المبكر من اللقاء.



الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما الاتحاد في المركز الثاني عشر ومعه 9 نقاط فقط.