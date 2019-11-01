ناجتس من الأكلات التى يعشق تناولها الكثير وبالأخص الأطفال، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل ناجتس فى المنزل من خلال برنامجها على قد الإيد.



مقادير ناجتس

1 كوب دجاج مطهي مفروم

1 ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

ملح

فلفل أسود



-الوجه

بيض

بقسماط

زيت للقلي

خبز كيزر

بطاطس محمرة

كاتشاب

مايونيز



طريقة تحضير ناجتس

* يخلط الدجاج مع البطاطس والتوابل والملح والفلفل والدقيق

* يشكل الخليط مربعات وسط ويقلب في البيض ثم البقسماط ثم يقلى في الزيت

* يقدم عند النضج