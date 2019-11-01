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مرأة

طريقة عمل ناجتس فى المنزل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:33 ص
ناجتس
ناجتس
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هاجر هانئ
ناجتس من الأكلات التى يعشق تناولها الكثير وبالأخص الأطفال، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل ناجتس فى المنزل من خلال برنامجها على قد الإيد.

مقادير ناجتس
1 كوب دجاج مطهي مفروم
1 ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة
2 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملح
فلفل أسود

-الوجه
بيض
بقسماط
زيت للقلي
خبز كيزر
بطاطس محمرة
كاتشاب
مايونيز

طريقة تحضير ناجتس
* يخلط الدجاج مع البطاطس والتوابل والملح والفلفل والدقيق
* يشكل الخليط مربعات وسط ويقلب في البيض ثم البقسماط ثم يقلى في الزيت
* يقدم عند النضج
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