أهالي النجوم بـ بولاق الدكرور يشكون من تسرب مياه الصرف للمنازل



وطالب محمد حسين المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة لمنع انتشار الأوبئة بين سكان المنطقة.

أرسل القارئ محمد حسين المقيم في مدينة النجوم بمنطقة المعتمدية عند نزلة الرشاح في حي بولاق الدكرور، شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد من تسرب المياه بالشوارع ودخولها المنازل.وقال حسين في شكواه نحن أهالي المعتمدية نزلة الرشاح بمحافظة الجيزة نعاني من مياه الرشاح التي تسربت لشوارع المنطقة وانتشرت الروائح الكريهة والقمامة مما تسبب في منع الأطفال من الذهاب للمدارس.ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.