ستتبرع بعينها الجميلة لمن يحتاجها.. ما لا تعرفه عن آيشواريا راي ملكة جمال العالم

تحتفل جميلة بوليوود الفنانة إيشواريا راي باتشان، اليوم، بعيد ميلادها السادس والأربعين، والتي تعد واحدة من أنجح وأجمل فنانات السينما الهندية.



أدت إيشواريا أول دور لها مع أور بيارار هو جايا في عام 1997، لتتحول من فائزة بمسابقة جمال إلى ايقونة مشهورة عالميا، فقد فازت إيشواريا وهي في الحادية والعشرين من عمرها بالعديد من القلوب في جميع أنحاء العالم من خلال إجابتها على سؤال ملكة جمال العالم.



سأُلت أيشواريا، "ما هي الصفات التي ينبغي أن تجسدها ملكة جمال العالم 1994؟" فأجابت إيشواريا "يمكن أن ننظر إلى ما وراء الحواجز التي وضعها الرجال لنا من الجنسية واللون، علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك والتي من شأنها أن تجعل ملكة جمال العالم الحقيقية، شخص حقيقي" وفازت بعد إجابتها بلقب ملكة جمال العالم 1994.



تعهدت ملكة جمال العالم السابقة، التي سحرت الكثيرين بأعينها الخضراء الجميلة، بالتبرع بها لجمعية بنك العين في الهند، وقد قامت بالكثير من الأعمال الخيرية بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال العالم، وتم تكريمها بجائزة خاصة في حفل ملكة جمال العالم لعام 2014 بسبب أعمالها الخيري منذ تتويجها ملكة جمال العالم عام 1994.



أصدرت شركة "Mattel Inc" في عام 2005 أول دمية مستوحاة من فنانة هندية وهي إيشواريا، وتم بيع الكمية بالكامل خلال فترة قصيرة، وهي واحدة من المشاهير القلائل الذين تلقوا دمية باربي مستوحاة منهم، أما على المستوى الشخصي فتحمل آيشواريا لقب باتشان بسبب زواجها من أبهشيك باتشان ابن الفنان العالمي أميتاب باتشان في عام 2007.