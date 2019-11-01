اسألوا رانيا علواني.. عدلي القيعي: هناك من يكرهون صلح تركي آل الشيخ مع الخطيب

استعان المهندس عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بـ رانيا علوانى عضو المجلس للكشف المتضررين والكارهين للصلح الذي حدث بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤخرا .



قال القيعى فى تصريحات تلفزيونية: إن التقارب الذى حدث بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية سيضر بمصالح البعض.



ودلل القيعى على صدق تصريحاته بالتصريحات المفبركة المنسوبة للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء حول رفضها المصالحة رغم أنها لم ترفض، مشيرا إلى أن محاولات الوقيعة بين إدارة القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ ستتكرر في المرحلة القادمة.



وأوضح مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء أن رانيا علواني تربت على مبادئ الأهلي، وتعلم جيدا أن العمل المؤسسي هو ما يحكم الأمور داخل الأحمر، لذا أصدرت بيانًا كذبت خلاله أي أحاديث منسوبة إليها.

