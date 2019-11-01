نجوم الرياضة ضحايا الـ كوميكس.. باسم مرسي أبرزهم والمنافسة تشتعل بين مرتضى والقيعي

يطلق في الكثير من الأحيان نجوم ومشاهير الرياضة تصريحات عنترية يغلب عليها الرعونة وعدم التوفيق في اختيار الألفاظ، تكون العاطفة والدفاع عن النفس عاملين أساسيين بها بعيدًا عن أعمال العقل والحكمة، وتصبح فيما بعد مجالا خصبا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها وتحويلها لـ كوميكس وإطلاق النكات.
صدى البلد يسلط الضوء على أبرز مجموعة من الكوميكس فى الوسط الرياضى.
واقعة رهان شهيرة حدثت بين رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك سابقا والإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "الحريف" حينما راهنا بعضهما على الهواء، بشأن صعود منتخب مصر، وتخطي دور المجموعات لبطولة كأس العالم، مثلما توقع الثاني، بينما توقع الأول الخروج دون تحقيق مكسب واحد "حصالة"، وانتهت النتيجة لصالح توقعات الأول.
توقعات رضا عبد العال للفوز ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر خلال يونيو الماضي لم تحمل إسم مصر، موضحًا أن الفريق الذي سيفوز بالبطولة هو الأكثر استعدادا لها "أحنا مش هنستعد كويس.. والمدرب مش هيشيل تيم".
وخلال استضافته في برنامج "اللعيب"، تراهن "عبد العال" مع الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، والذي يرى أن مصر هي المرشح الأقوى للبطولة، "لما تحس في عين محمد صلاح أنه فعلا هياخد بطوله زي دي، وقالي إن شاء الله هناخدها".
مشاعر غاضبة أبداها "عبد العال" لثوان معدودة، على عكس طبيعته الهادئة في معظم الأوقات، لكنها كانت السر وراء عدد كبير من الفيديوهات الساخرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
الفيديوهات الساخرة نفذها شاب موهوب يدعى أمير عبد الواحد، استغل قدرته وإتقانه لـ"الدوبلاج" ليقوم باستخدام صوته على انفعالات علاء عبد العال لتنفيذ عدد من "الفيديو كوميكس"، فتارة يستبدل الحديث عن التحكيم بالحديث عن الدراسة، وأخرى بالحديث عن العمل، في إطار ساخر، لاقى رواجا واسعا حتى وصل إلى علاء عبد العال نفسه.
واشتهر باسم مرسي بذلك الكوميكس بعدما تم سؤاله عن منتخب مصر الوطنى عقب عدم اختياره ضمن قائمة الفراعنة الكبار التى شاركت في نهائيات أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون عام 2017 وحصد خلالها منتخب مصر لقب الوصيف بعد الخسارة أمام الكاميرون.
وظهر منصور وهو يهاجم هيئة التحكيم واصفًا إياها بـ"التحكيم الفاجر، التحكيم الفاحش"! ورد على المراسل لدى التأكيد على أن جهاد جريشة يواجه عقوبة الإيقاف من قبل لجنة الحكام وقال جملته الشهيرة : أنا كده استفدت إيه.
ووجه حديثه للحكم جهاد جريشة الذي أدار مباراة الفريق أمام نادي "مصر المقاصة" قائلًا له : "جهاد جريشة من قريتي وكان ضدي في انتخابات مجلس النواب، ولم يُحكم للزمالك منذ عامين" وهدده قائلًا له :"يا جهاد أقدر أبطلك تحكيم"!
وأكد "القيعي"، خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" أن الأهلي خاض مباراته الأخيرة أمام فريق صن داونز، بجنوب أفريقيا، وهو في حالة تخدير، بسبب الإجهاد الذي ضرب اللاعبين، والجهاز الفني للفريق موضحا أن الساعة البيولوجية للاعبين هي التي تسببت في أداء الأهلي، وذلك بسبب خوضه لمباراتين ليلا، وخوض مباراة صن داونز عصرًا، وهو ما خلَّف إجهادا شديدا للاعبين أثناء المباراة.
وفي واقعة أخرى تداولها رواد السوشيال ميديا عبر كوميكس عندما كشف "القيعي" عن تفاصيل جلسة جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعبدالله السعيد، بعد توقيع الأخير إلى نادي الزمالك، قائلًا إن "السعيد" أجهش بالبكاء.
وأوضح القيعي: "كابتن الخطيب قال للسعيد ينفع كلنا نتحط في الموقف ده بسببك يا عبد الله؟ ما جعل عيني السعيد تدمع" مضيفا أن حسام البدري المدير الفني آنذاك تأثر بالموقف واحتضنه وأجهشا بالبكاء، وحسمت دموع عبد الله تجديده للأهلي".
وبدوره أعلن نادي بيراميدز عن انضمام عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف الأهلي السعودي، ليصبح نجم المنتخب الوطني خامس صفقات الفريق في فترة يناير الشتوية وقبل من لقاء بيراميدز أمام النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز (2018-2019) نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك بيراميدز آنذاك صورة تجمعه باللاعب كما نشر صورتين لبطاقتي السعيد وعمرو مرعي، ليصبح الثنائي جاهزين لمواجهة الأهلي.
وسخر تركي آل الشيخ من عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي، ونشر صورة له عبر حسابه على فيسبوك، بعد إعلان ضم عبد الله السعيد، وكتب آل الشيخ: "عندما دخل السعيد بيراميدز... وشاف حسام البدري... أجهش بالبكاء".
صدى البلد يسلط الضوء على أبرز مجموعة من الكوميكس فى الوسط الرياضى.
- رضا عبدالعال
واقعة رهان شهيرة حدثت بين رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك سابقا والإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "الحريف" حينما راهنا بعضهما على الهواء، بشأن صعود منتخب مصر، وتخطي دور المجموعات لبطولة كأس العالم، مثلما توقع الثاني، بينما توقع الأول الخروج دون تحقيق مكسب واحد "حصالة"، وانتهت النتيجة لصالح توقعات الأول.
توقعات رضا عبد العال للفوز ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر خلال يونيو الماضي لم تحمل إسم مصر، موضحًا أن الفريق الذي سيفوز بالبطولة هو الأكثر استعدادا لها "أحنا مش هنستعد كويس.. والمدرب مش هيشيل تيم".
وخلال استضافته في برنامج "اللعيب"، تراهن "عبد العال" مع الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، والذي يرى أن مصر هي المرشح الأقوى للبطولة، "لما تحس في عين محمد صلاح أنه فعلا هياخد بطوله زي دي، وقالي إن شاء الله هناخدها".
- علاء عبدالعال
مشاعر غاضبة أبداها "عبد العال" لثوان معدودة، على عكس طبيعته الهادئة في معظم الأوقات، لكنها كانت السر وراء عدد كبير من الفيديوهات الساخرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
الفيديوهات الساخرة نفذها شاب موهوب يدعى أمير عبد الواحد، استغل قدرته وإتقانه لـ"الدوبلاج" ليقوم باستخدام صوته على انفعالات علاء عبد العال لتنفيذ عدد من "الفيديو كوميكس"، فتارة يستبدل الحديث عن التحكيم بالحديث عن الدراسة، وأخرى بالحديث عن العمل، في إطار ساخر، لاقى رواجا واسعا حتى وصل إلى علاء عبد العال نفسه.
- باسم مرسي
واشتهر باسم مرسي بذلك الكوميكس بعدما تم سؤاله عن منتخب مصر الوطنى عقب عدم اختياره ضمن قائمة الفراعنة الكبار التى شاركت في نهائيات أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون عام 2017 وحصد خلالها منتخب مصر لقب الوصيف بعد الخسارة أمام الكاميرون.
- مرتضى منصور
وظهر منصور وهو يهاجم هيئة التحكيم واصفًا إياها بـ"التحكيم الفاجر، التحكيم الفاحش"! ورد على المراسل لدى التأكيد على أن جهاد جريشة يواجه عقوبة الإيقاف من قبل لجنة الحكام وقال جملته الشهيرة : أنا كده استفدت إيه.
ووجه حديثه للحكم جهاد جريشة الذي أدار مباراة الفريق أمام نادي "مصر المقاصة" قائلًا له : "جهاد جريشة من قريتي وكان ضدي في انتخابات مجلس النواب، ولم يُحكم للزمالك منذ عامين" وهدده قائلًا له :"يا جهاد أقدر أبطلك تحكيم"!
- عدلي القيعي
وأكد "القيعي"، خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" أن الأهلي خاض مباراته الأخيرة أمام فريق صن داونز، بجنوب أفريقيا، وهو في حالة تخدير، بسبب الإجهاد الذي ضرب اللاعبين، والجهاز الفني للفريق موضحا أن الساعة البيولوجية للاعبين هي التي تسببت في أداء الأهلي، وذلك بسبب خوضه لمباراتين ليلا، وخوض مباراة صن داونز عصرًا، وهو ما خلَّف إجهادا شديدا للاعبين أثناء المباراة.
وفي واقعة أخرى تداولها رواد السوشيال ميديا عبر كوميكس عندما كشف "القيعي" عن تفاصيل جلسة جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعبدالله السعيد، بعد توقيع الأخير إلى نادي الزمالك، قائلًا إن "السعيد" أجهش بالبكاء.
وأوضح القيعي: "كابتن الخطيب قال للسعيد ينفع كلنا نتحط في الموقف ده بسببك يا عبد الله؟ ما جعل عيني السعيد تدمع" مضيفا أن حسام البدري المدير الفني آنذاك تأثر بالموقف واحتضنه وأجهشا بالبكاء، وحسمت دموع عبد الله تجديده للأهلي".
وبدوره أعلن نادي بيراميدز عن انضمام عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف الأهلي السعودي، ليصبح نجم المنتخب الوطني خامس صفقات الفريق في فترة يناير الشتوية وقبل من لقاء بيراميدز أمام النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز (2018-2019) نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك بيراميدز آنذاك صورة تجمعه باللاعب كما نشر صورتين لبطاقتي السعيد وعمرو مرعي، ليصبح الثنائي جاهزين لمواجهة الأهلي.
وسخر تركي آل الشيخ من عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي، ونشر صورة له عبر حسابه على فيسبوك، بعد إعلان ضم عبد الله السعيد، وكتب آل الشيخ: "عندما دخل السعيد بيراميدز... وشاف حسام البدري... أجهش بالبكاء".