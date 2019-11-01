نجوم الرياضة ضحايا الـ كوميكس.. باسم مرسي أبرزهم والمنافسة تشتعل بين مرتضى والقيعي

رضا عبدالعال

علاء عبدالعال

باسم مرسي

مرتضى منصور

عدلي القيعي

يطلق في الكثير من الأحيان نجوم ومشاهير الرياضة تصريحات عنترية يغلب عليها الرعونة وعدم التوفيق في اختيار الألفاظ، تكون العاطفة والدفاع عن النفس عاملين أساسيين بها بعيدًا عن أعمال العقل والحكمة، وتصبح فيما بعد مجالا خصبا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية منها وتحويلها لـ كوميكس وإطلاق النكات.صدى البلد يسلط الضوء على أبرز مجموعة من الكوميكس فى الوسط الرياضى.اشتهر رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق بلقب العراف والدخول في رهان مع مقدمى البرامج ونجوم الرياضة وترديد مقولة "وأنا بقولك" للتأكيد على صحة وجهة نظره المستقبلية ما جعل السوشيال ميديا يستخدم عبارته فى عمل كوميكس للسخرية من الأزمات اليومية التى يمر بها المواطن.واقعة رهان شهيرة حدثت بين رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك سابقا والإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "الحريف" حينما راهنا بعضهما على الهواء، بشأن صعود منتخب مصر، وتخطي دور المجموعات لبطولة كأس العالم، مثلما توقع الثاني، بينما توقع الأول الخروج دون تحقيق مكسب واحد "حصالة"، وانتهت النتيجة لصالح توقعات الأول.توقعات رضا عبد العال للفوز ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر خلال يونيو الماضي لم تحمل إسم مصر، موضحًا أن الفريق الذي سيفوز بالبطولة هو الأكثر استعدادا لها "أحنا مش هنستعد كويس.. والمدرب مش هيشيل تيم".وخلال استضافته في برنامج "اللعيب"، تراهن "عبد العال" مع الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، والذي يرى أن مصر هي المرشح الأقوى للبطولة، "لما تحس في عين محمد صلاح أنه فعلا هياخد بطوله زي دي، وقالي إن شاء الله هناخدها"."هي دي كورة؟ ضربة جزاء مش ضربة جزاء وفاول مش فاول" هكذا عبر المدرب علاء عبد العال عن غضبه من القرارات التحكيمية بعد هزيمته من المقاولون العرب في الدقائق الأخيرة، حينما كان مدربا للداخلية، ليصبح بعدها أيقونة للتعبير عن الغضب والضيق في الكوميكس بالفيديو جراف المركب.مشاعر غاضبة أبداها "عبد العال" لثوان معدودة، على عكس طبيعته الهادئة في معظم الأوقات، لكنها كانت السر وراء عدد كبير من الفيديوهات الساخرة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.الفيديوهات الساخرة نفذها شاب موهوب يدعى أمير عبد الواحد، استغل قدرته وإتقانه لـ"الدوبلاج" ليقوم باستخدام صوته على انفعالات علاء عبد العال لتنفيذ عدد من "الفيديو كوميكس"، فتارة يستبدل الحديث عن التحكيم بالحديث عن الدراسة، وأخرى بالحديث عن العمل، في إطار ساخر، لاقى رواجا واسعا حتى وصل إلى علاء عبد العال نفسه.نجم الكوميكسات الأشهر فى الفترة الأخيرة بمقولته الشهيرة «لا والله مش متابع»، اختار عمل كوميكس على نفسه شخصيا، وذلك للرد على من يسخر منه أو من أسلوبه وتصريحاته.واشتهر باسم مرسي بذلك الكوميكس بعدما تم سؤاله عن منتخب مصر الوطنى عقب عدم اختياره ضمن قائمة الفراعنة الكبار التى شاركت في نهائيات أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون عام 2017 وحصد خلالها منتخب مصر لقب الوصيف بعد الخسارة أمام الكاميرون.أشعل رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور الوسط الرياضي بعد مطالبته بانسحاب الزمالك من الدوري المصري لكرة القدم عقب الخسارة أمام فريق مصر المقاصة موسم 2017 معترضا على أداء الحكم الدولي جهاد جريشة والتي اعتبرها سببًا في ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب بطل الدوري هذا الموسم.وظهر منصور وهو يهاجم هيئة التحكيم واصفًا إياها بـ"التحكيم الفاجر، التحكيم الفاحش"! ورد على المراسل لدى التأكيد على أن جهاد جريشة يواجه عقوبة الإيقاف من قبل لجنة الحكام وقال جملته الشهيرة : أنا كده استفدت إيه.ووجه حديثه للحكم جهاد جريشة الذي أدار مباراة الفريق أمام نادي "مصر المقاصة" قائلًا له : "جهاد جريشة من قريتي وكان ضدي في انتخابات مجلس النواب، ولم يُحكم للزمالك منذ عامين" وهدده قائلًا له :"يا جهاد أقدر أبطلك تحكيم"!أطلق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادي الأهلي تصريحات مثيرة للجدل عندما أرجع فيه خسارة الأهلي المذلة أمام صن داونز بخماسية نظيفة، إلى "الساعة البيولوجية".وأكد "القيعي"، خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" أن الأهلي خاض مباراته الأخيرة أمام فريق صن داونز، بجنوب أفريقيا، وهو في حالة تخدير، بسبب الإجهاد الذي ضرب اللاعبين، والجهاز الفني للفريق موضحا أن الساعة البيولوجية للاعبين هي التي تسببت في أداء الأهلي، وذلك بسبب خوضه لمباراتين ليلا، وخوض مباراة صن داونز عصرًا، وهو ما خلَّف إجهادا شديدا للاعبين أثناء المباراة.وفي واقعة أخرى تداولها رواد السوشيال ميديا عبر كوميكس عندما كشف "القيعي" عن تفاصيل جلسة جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعبدالله السعيد، بعد توقيع الأخير إلى نادي الزمالك، قائلًا إن "السعيد" أجهش بالبكاء.وأوضح القيعي: "كابتن الخطيب قال للسعيد ينفع كلنا نتحط في الموقف ده بسببك يا عبد الله؟ ما جعل عيني السعيد تدمع" مضيفا أن حسام البدري المدير الفني آنذاك تأثر بالموقف واحتضنه وأجهشا بالبكاء، وحسمت دموع عبد الله تجديده للأهلي".وبدوره أعلن نادي بيراميدز عن انضمام عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف الأهلي السعودي، ليصبح نجم المنتخب الوطني خامس صفقات الفريق في فترة يناير الشتوية وقبل من لقاء بيراميدز أمام النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الممتاز (2018-2019) نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك بيراميدز آنذاك صورة تجمعه باللاعب كما نشر صورتين لبطاقتي السعيد وعمرو مرعي، ليصبح الثنائي جاهزين لمواجهة الأهلي.وسخر تركي آل الشيخ من عدلى القيعى مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي، ونشر صورة له عبر حسابه على فيسبوك، بعد إعلان ضم عبد الله السعيد، وكتب آل الشيخ: "عندما دخل السعيد بيراميدز... وشاف حسام البدري... أجهش بالبكاء".