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رياضة

19 لاعبا في قائمة المصري لمباراة كوت دي أور بالكونفيدرالية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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نور عادل - محمد الغزاوى
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بإياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة 19 لاعبًا جاءوا على النحو التالي:

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعهم كل من عمر كمال عبد الواحد ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

كان الفريق قد أدى عصر اليوم مرانًا قويًا على الاستاد قاده ايهاب جلال والذي ركز خلال المران بشكل كبير على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق كوت دي أور.

واختتم المران بتقسيمة في ثلثي الملعب شهدت حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين الذين تنافسوا على نيل ثقة مديرهم الفني أملًا في الدخول للقائمة الأساسية لمباراة الأحد.
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