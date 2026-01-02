قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين: جنوب سيناء حققت نقلة نوعية وعززت مكانة مصر إقليميا ودوليا

المحافظ مع رئيس جمعيات المستثمرين
المحافظ مع رئيس جمعيات المستثمرين
ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الدكتور المهندس محرم هلال، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين،  في مكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ في لقاء يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين ودعم خطط التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ جنوب سيناء بالمكانة الرفيعة للدكتور المهندس محرم هلال وخبرته الممتدة في مجالات الصناعة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ودوره البارز في دعم مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء أهمية محور طابا – نويبع باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية، ودوره المحوري في ربط طريق التجارة العالمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، إلى جانب ما يتمتع به المحور من مقومات واعدة لإقامة مناطق لوجستية متكاملة وموانئ حديثة تدعم حركة التجارة والاستثمار.

كما جرى بحث سبل تطوير طريق  نخل بوسط سيناء، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم منظومة النقل، وتحقيق التكامل بين المحاور التنموية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتعزيز ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس محرم هلال عن تقديره للجهود التنموية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء، وقدم التهنئة للواء الدكتور خالد مبارك على ما تحقق من مشروعات تطوير وتنمية في مختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن هذه النقلة النوعية تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة والاستثمار إقليميًا ودوليًا، وتعكس إرادة سياسية حقيقية لتحقيق التنمية الشاملة.

كما ثمن هلال، الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدور التنفيذي الملموس للفريق كامل الوزير، مؤكداً أن تكاتف الجهود بين الدولة والمستثمرين من داخل وخارج مصر هو الركيزة الأساسية للتنمية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس اتحاد المستثمرين عن ملامح مستقبلية واعدة لجنوب سيناء، مشيرا إلى أن عام 2026 سيشهد عرض فكرة مبتكرة من قبل وزير المالية لتطوير  العوائد الاستثمارية بمنطقتي طابا ونويبع على فخامة الرئيس السيسي، والتي من شأنها أن تنقل وتيرة التنمية في سيناء إلى مستويات استثنائية.

و اضاف أن مدينة طابا تستعد خلال المرحلة المقبلة لافتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى التي ستحدث طفرة في حركة السياحة الوافدة، وعلى رأسها تطوير ميناء طابا ومطار طابا، مما يعزز من ربط المنطقة بالعالم ويحولها إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية.

وفي ختام اللقاء، قام محافظ جنوب سيناء بتكريم الدكتور المهندس محرم هلال، معربًا عن بالغ تقديره لخبرته الواسعة ورؤاه وأطروحاته الهامة التي تمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الاقتصادية لمحافظة جنوب سيناء.

