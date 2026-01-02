جراحة دقيقة لـ شاب لإصلاح كسور معقدة بالوجه في مستشفى السنبلاوين



نجح الفريق الطبي بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح كسور شديدة بعظام الوجه ومحجر العين لشاب يبلغ من العمر 22 عامًا، إثر تعرضه لحادث طريق بدراجة نارية.

وكان المستشفى قد استقبل الحالة عن طريق قسم الطوارئ، حيث جرى إدخال المريض إلى العناية المركزة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وبعد تحسن حالته الصحية وإجراء الفحوصات والأشعة المقطعية، تبين وجود كسر بعظام الجبهة اليسرى للوجه مع بروز العظمة المنخسفة أسفل الجلد، وامتداد الكسر إلى الجدار الأنسي لمحجر العين، ما أدى إلى سقوط العين عن مستواها الطبيعي مقارنة بالجهة اليمنى السليمة، وتسبب في عدم تماثل واضح بالوجه، إلى جانب امتداد الكسر إلى الجانب الأنفي مع كسر بعظام الأنف.

وبعد تقييم الحالة طبيًا، ونظرًا لعدم ملاءمة المريض في البداية للتخدير الكلي، جرى إدخاله إلى غرفة العمليات عقب استقرار حالته، حيث أُجريت الجراحة الدقيقة التي تطلبت مهارة خاصة نظرًا لحساسية وخطورة أماكن الكسور، وتم عمل شق إكليلي تاجي بالجزء الأمامي من الجمجمة للوصول إلى مواضع الإصابة.

تم التدخل الجراحي بالتعاون بين قسم جراحة الوجه والفكين وقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، حيث تم إصلاح القطع الموجود في الأغشية المبطنة للمخ أسفل الجزء المنخسف باستخدام سديلة ذاتية من الغشاء المحيط بعظام الجمجمة، ثم تثبيت الكسور باستخدام شرائح ومسامير مناسبة، مع رد وتثبيت الكسر المصاحب لمحجر العين وكسر عظام الأنف، وقد لوحظ تحسن فوري في وضع العين والتماثل الشكلي للوجه داخل غرفة العمليات.

وأوضح الفريق الطبي أن صعوبة الجراحة ترجع إلى دقتها البالغة واحتياجها لتكامل وتناغم عالي بين تخصصي جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب، بما يضمن الوصول إلى أفضل نتيجة علاجية ممكنة، مشيرين إلى أن المريض يتمتع حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالقسم الداخلي.



وأشاد الدكتور حمادة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بنجاح الجراحة وبالجهد الكبير الذي بذله الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة.

ووجّه الشكر للدكتور أحمد بدران، مدير مستشفى السنبلاوين العام، على دعمه المستمر وتوفيره المناخ المناسب للعمل داخل المستشفى، كما وجّه الشكر للفريق الطبي المشارك في الجراحة والذي ضم الدكتور محمد مختار السيد، مدرس جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد أبوغندي، ماجستير جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود نصار، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور عمرو فتحي والدكتور عبد الله.