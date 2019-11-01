بدأها بـ هونج كونج.. عصام الحضري يقضي فترة معايشة في 4 دول

قرر عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطني السابق قضاء فترة معايشة فى هونج كونج بدءا من اليوم الجمعة بأحد الفرق فى مجال تدريب حراسة المرمى.



ومن المقرر أن تستمر فترة المعايشة التى يقضيها السد العالى فى هونج كونج لمدة أسبوع على أن يقضى فترة مماثلة خلال شهر ديسمبر فى كل من هولندا وإيطاليا وألمانيا.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رفضت مقترحا بإسناد تدريب حراس مرمى المنتخب الوطنى الأول إلى الحضرى وتم اختيار أيمن طاهر ليقود تدريب عرين الفراعنة الكبار.

