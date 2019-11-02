أمطار الخير .. ماذا تفعل شمال سيناء لحجز مياه السيول قبل وصولها للبحر

تعمل الدولة ممثلة في محافظة شمال سيناء على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مياه السيول وتحقيق اقصى استفادة منها.



ويصب في وادي العريش عدد من الأودية الفرعية وأهمها ووادي أبو طريفه ووادي الأزرق، ويقسم حوض تصريف وادي العريش إلى 39 حوض، وتبلغ المساحة الكلية لأحواض التصريف حوالى 20 ألف كم2، وتبدأ روافد وادي العريش من الجهة الجنوبية منطقة هضبة التيه وهضبة العجمة ، و من جهة الشرق وادي الجرافى، و من الجهة الغربية وادي وتير.



وسبق لمركز بحوث الرى والموارد المائية بالمحافظة، إعداد دراسة لإمكانية حقن الخزان الجوفي وهو عبارة عن عمل آبار حتى يمكن أن تتسرب مياه السيول إلى الخزان الجوفي بدلا من البحر ، وذلك بالاستفادة منها فى تنمية الخزان الجوفي الذى يغذى منطقة وادى العريش كلها, علاوة علي وجود طرق أخرى للاستفادة من مياه السيول بعمل البحيرات الصناعية الطبيعية ، وذلك فى منطقة مكشوفة لتخزين مياه السيول ، ويتم تصريف المياه من السد إلى هذه المنطقة ، لاعادة استخدامها فى كافة عمليات الرى والزراعة.



وأكدت مصادر بالري ان المطلوب الاستفادة من مياه السيول في منابعها بوسط سيناء قبل وصولها الي مجري وادي العريش وذلك بإقامة السدود التخزينية في منطقة وادي جريه , ومنطقة وادي البروك بسعة تخزينية 30 مليون م3 بينما هناك تحفظ علي إقامة سد بمنطقة ضيقة الحلال لوجود ابار في هذه المنطقة وتجمعات سكانية ستتأثر حتما بعمليات تخرين مياه السيول لو أقيم سد في المنطقة.



وأعلن المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه يمكن زراعة القمح والشعير والزراعات الشتوية ، كما تم الاستفادة من الطمي المتراكم فى تجديد التربة بالمناطق الزراعية ، حيث جلبت مياه السيول كميات هائلة من الطمي الذي يعتبر مادة خصبة جدا للزراعة في الأراضي الصحراوية.



وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ ، إن مخرات السيول والروافد تعتبر مسارات سهلة لحركة المياه لتجميعها خلف السدود المقامة حاليا وفي مقدمتها سد الروافعة، كما تم عمل سدود ترابية لإعاقة حركة مياه السيول وقت حدوثها .



مشيرا الي ان أن كميات المياه الموجودة خلف السد الروافعه نحو 5.3 مليون متر مكعب و سد الكرم بمنطقة المغارة بوسط سيناء، عبارة عن سد خرساني تخزيني سعته التخزينية 1.9 مليون متر وطلعة البدن ويسع لنصف مليون م3 وهو سد تحويلي وهنا يمكن الاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي والزراعة الموسمية وخاصة القمح والشعير .



كما تم إنشاء 15 خزانات أرضية لتجميع المياه سعة 630 م3 لكل خزان وتم بناء 4 سدود بوادي الجرافي من اجل حماية الطريق الدولي رأس سدر /النقب / نويبع وخدمة المناطق الزراعية .



ومن جهة أخري تتولي إدارة المحاجر بالمحافظة بأعمال تطهير لوادي العريش برفع الاطماء علي منسوب يسمح بسرعة جريان لمياه دون إعاقة واستخدامه في تجهيز التربة في المناطق الرملية .

