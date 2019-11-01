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رياضة

شاهد | حسين الشحات في العين الإماراتي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:20 م
حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب النادي الأهلي
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إسماعيل محمود
تواجد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في مدرجات نادي العين الإماراتي وذلك لمشاهدة المباراة التي تجمعه بنادي الجزيرة في دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

ويتواجد الشحات في هذا الوقت في الإمارات العربية المتحدة وذلك لخوض المعسكر الذي يقيمه النادي الأهلي استعدادًا للاستحقاقات القادمة في مختلف البطولات.

والتقطت عدسات المصورين الشحات في مدرجات نادي العين وذلك لمؤازرة فريقه السابق في المباراة التي تجمعه بنادي الجزيرة في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

يذكر أن الشحات سبق له اللعب لصفوف العين الإماراتي بعد الانتقال إليه قادمًا من نادي مصر المقاصة قبل أن يحط الرحال في النادي الأهلي في يناير الماضي.
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