فاروق الباز: الصراع الروسي الأمريكي بسبب الصعود إلى القمر | فيديو

قال عالم الفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، إن متوسط العمر لكل رواد الفضاء أصحاب أول تجربة للهبوط على القمر كان 26 عاما، لكنني الوحيد الذي كنت أبلغ 29 عاما وقتها.



وأضاف الباز خلال حلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه لم يكن يتوقع أن يطلق اسمه على أحد الكويكبات نتيجة إسهاماته في رحلة أبولو 12 وصعود الإنسان لأول مرة على سطح القمر.



وأشار الباز الى أن صعود الإنسان للقمر جاء لإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية أقوى من روسيا، منوها أن روسيا لها تاريخا طويلا في عالم الفضاء قبل أمريكا.



وأكد الباز، أن الولايات المتحدة الامريكية دعمت رحلة صعود القمر وكأنها حرب عسكرية، لتعلن أنها أفضل من روسيا، مشيرا إلى أنه التحق قبل أول رحلة إلى وكالة ناسا وشارك فيها.