مهاجم المقاولون العرب: واجهنا الزمالك بخطة أسوان

أبدى محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، سعادته بعودته مرة أخرى للذئاب بعد تنقلات عديدة بين أندية الدوري المصري.



بدأ سالم مشواره بقطاع ناشئين المقاولون العرب قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، لينتقل بعد ذلك للزمالك، ثم يخرج معارا للاتحاد السكندري وبتروجت واخيرا الداخلية قبل عودته مرة اخرى لذئاب الجبل.



وقال سالم في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بدايتي مع المقاولون هذا الموسم جيدة، الاهم هو الاستمرار"



وتابع ، سعيد للغاية بعودتي لبيتي المقاولون العرب.



وانتقل بالحديث عن مواجهة الزمالك قائلا : تغيير جدول المباريات أربك الحسابات، كل تعليمات عماد النحاس كانت خاصة بمواجهة أسوان وليس الزمالك.