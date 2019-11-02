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رياضة

طارق يحيى يكشف حقيقة اتصاله بوالد كهربا لحل أزمته مع الزمالك

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف طارق يحيى نجم الزمالك والمدير الفني للقلعة البيضاء السابق، عن حقيقة اتصاله بوالد اللاعب محمود كهربا لإقناعه بإعادة نجله إلى صفوف الفريق مرة أخري، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي.

وقال يحيي في تصريحات تلفزيونية: اتصالي بوالد كهربا لم يحدث إطلاقًا، لكني اتصلت بكهربا شخصيًا منذ فترة طويلة في بداية المشكلة لتقريب وجهات النظر لكني وجدت الموضوع معقد بعض الشئ وانسحبت ولم أكرر المحاولة مرة أخرى.

وتابع: "تصرف كهربا كان غريب وموقفه في يد مجلس إدارة الزمالك وخاصة أمير، ولا أستطيع أن أحكم على الموضوع".

وأشار: "لا أحب ما فعله كهربا ووضع نفسه في هذه الأزمة، فهناك طرق شرعية للرحيل، خاصة أنه احترف في السعودية مرتين وبموافقة النادي".
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