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رياضة

انتهت الأزمة.. محمود فتح الله يكشف كواليس اجتماعه مع مرتضى منصور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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محمد رشاد
قال محمود فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إن أزمة مستحقاته المالية مع القلعة البيضاء انتهت موضحًا كواليس اجتماعه مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وكان محمود فتح الله قد تقدم بشكوى سابقة ضد الزمالك مطالبًا بمستحقاته المالية المتأخرة منذ رحيله عن الفريق.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب: "تواصلت منذ أسبوع مع مدير التسويق بنادي الزمالك وجلست مع إسماعيل يوسف، وتقابلت مع مرتضى منصور وتحدثنا بشأن المستحقات وأغلقنا هذا الموضوع نهائيًا".

وتابع: "اقتربت من النادي الأسبوع الماضي وعلمت حجم الالتزامات والديون الكثيرة على النادي ومرتضى منصور كان يعمل على حلها وهذا قدرته جدًا ،كنت أريد مستحقاتي مرة واحدة ولكن أتفقنا على جدولة المستحقات ووافقت بكل حب"

وأتم: "الموضوع في إطار التنفيذ حاليًا وفي ملعبهم وأتفقنا على كل شىء، واعتقادي الشخصي أن الموضوع سينتهي إما الأحد أو الاثنين بشأن صرف المستحقات".
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