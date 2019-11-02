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أخبار العالم

للمرة الثالثة في أقل من ساعتين.. إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلة بغزة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

دوت منذ قليل صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلة في محيط قطاع غزة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في أقل من ساعتين.

وشن الطيران الإسرائيلي منذ دقائق غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، منها قرب البيدر جنوب مدينة غزة، وموقعا آخرا للمقاومة شمال القطاع.

كما أغار طيران الاحتلال على مواقع لحركة حماس شرقي محافظة خانيونس وغربها.

ومساء الجمعة، تعرض منزل في مدينة "سديروت" بالنقب الغربي لإصابة مباشرة بصاروخ أطلق من قطاع غزة وذلك دون وقوع إصابات بينما أوقع الصاروخ أضرارًا كبيرة بالمنزل.

في حين أصيب 3 إسرائيليين برضوض في أعقاب سقوطهم بعد أن دوت صفارات الإنذار وهربهم للغرف الآمنة وتضررت عدة مركبات نتيجة سقوط الصاروخ في سديروت، وفقًا لوكالة "صفا" الفلسطينية.

ونقل عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على تواصل عاجل مع قائد الأركان أفيف كوخافي وكافة الأذرع الأمنية وأصدر تعليماته بالقيام بما يتوجب القيام به.
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