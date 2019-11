ختام الدورة الـ 30 من أيام قرطاج السينمائية.. الليلة

تختتم الليلة أيام قرطاج السينمائية الـ30 (دورة نجيب عياد)، بمشاركة 44 فيلما فى المسابقة الرسمية مقسمة إلى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما أخرى في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلما في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام فى قسم الأفلام الوثائقية القصيرة، وبقية الأفلام الأخرى خارج السباق فى أقسام مختلفة ومتنوعة.



وتعد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هذا العام واحدة من أقوى المسابقات على مدار السنوات الماضية، وتضم فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني بعد عرضه الأول فى مهرجان كان، والفيلم المصري "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر بعد عرضه الأول فى مهرجان تورونتو، والفيلم السعودي "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين بعد عرضه الأول بمهرجان فينيسيا، والفيلم الجزائري "بابيشا" للمخرجة منية مدور بعد اختياره لتمثيل الجزائر فى الأوسكار، والفيلم السنغالي "atlantique" للمخرجة ماتي ديوب.



بالإضافة إلى الفيلم الجزائري "أبو ليلي" للمخرج أمين سيدي بومدين، والفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء بعد حصده أسد فينيسا الذهبى، والفيلم التونسي "نورا تحلم" للمخرجة هند بن جمعة عقد انطلاقه بمهرجان تورونتو، والفيلم التونسي "بيك نعيش" للمخرج مهدي البرصاوي، والذى يعرض لاحقا بمهرجان القاهرة، والفيلم السوري "نجمة الصبح" للمخرج جود سعيد، والفيلم العراقي "شارع حيفا" للمخرج مهند هيال.



أما الأفلام الوثائقية الطويلة فتضم الفيلم السورى "من أجل سما" للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس، والفيلم السودانى "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة مروى زين، والفيلم التونسى "على العارضة" للمخرج سامى التليلى، والفيلم البوركينى " pas d,or pour kalsaka " للمخرج ميشال ك. زونغو، وفيلم من جنوب أفريقيا بعنوان "Buddha in Africa" للمخرجة نيكول شافار، والفيلم التونسى "الغياب" للمخرجة فاطمة الرياحى، والفيلم الكينى "in search" للمخرج بيريل ماغوكو، والفيلم التونسى "فتح الله tv " للمخرجة وداد زغلامى، والفيلم السودانى "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قاسم البرى، والفيلم اللبنانى "بيت اثنين ثلاثة" للمخرج وربا عطية.



وفى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة نجد الفيلم التونسى "charter" للمخرج صبرى بوزيد، والفيلم التونسى "سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى، والفيلم التونسى "true story" للمخرج أمين لخنش، والفيلم المصرى "حبيب" للمخرج شادى فؤاد، والفيلم التونسى "هروب" للمخرج يؤاب دشراوى، والفيلم البنانى "منارة" للمخرج زين الكسوندر، والفيلم الجنوب أفريقى "mthunzi" للمخرج تيبوغى مالابوغو، والفيلم الليبى "السجين والسجان" لمهند لمين، والفيلم الفلسطينى "Amsterdam to Anatolia" للمخرجة سوزان يوسف، والفيلم الجزائرى " rasta" للمخرج سمير بالشيخ، والفيلم العراقى "عودة الروح" للمخرج مهند الطيب، والفيلم السورى "سمكة حرة" للمخرج مجد الزغير.



أما الأفلام الوثائقية القصيرة فيشارك فيها الفيلم التونسى "أهل الكهف" للمخرج فخرى الغزال، والفيلم البنانى "pacific" للمخرجة إنجى عبيد، والفيلم السورى "لم أر شيئا ورأيت كل شىء" للمخرج ياسر قصاب، والفيلم التونسى "من طين" للمخرج يونس بن سليمان، والفيلم اليمنى "فى المنتصف" للمخرجة مريم الضوبانى، والفيلم الكاميرونى "le pere de tilai" للمخرج ميشال كويات، والفيلم السينغالى "5 etoiles" للمخرج ماى يورى تيوبو، والفيلم الجزائرى "الستار" للمخرجة كاهنة زينة بن غوبة.