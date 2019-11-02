بروسيا دورتموند يستضيف فولفسبورج بالدوري الألماني

يلتقي فريق بروسيا دورتموند نظيره فولفسبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، وذلك على ملعب سيجنال ايدونا بارك، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الألماني.



ويسعى فريق بروسيا دورتموند لمواصلة الانتعاش بعد فوزه على بروسيا مونشنغلادباخ، متصدر الدوري الألماني بنتيجة 2-1، وذلك بعد سجل من التعادلات في آخر 4 مباريات، ويحتل بروسيا دورتموند المركز السادس بالدوري الألماني.



بينما يسعى فريق فولفسبورج لتصدر الدوري الألماني، حيث يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.

