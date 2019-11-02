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حوادث

سقطت عليه السيارة.. مصرع صبي ميكانيكي داخل الورشة في كفر الشيخ

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:04 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت إحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حادثًا مأساويًا، حيث لقي صبي ميكانيكي مصرعه داخل الورشة التي يعمل بها، أثناء قيامه بإصلاح إحدى السيارات ورفعها، سقطت عليه، فلقي مصرعه الحال.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد ورود بلاغ "ا.م" 47 سنة، فلاح، بوفاة نجله محمد 14 سنة، عامل بورشة ميكانيكي سيارات أثناء سقوط سيارة عليه خلال قيامها بإصلاحها.

وتبين من خلال التحريات التي أجراها النقيب جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز الرياض، تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، أنه أثناء قيام المتوفى بعمله داخل الورشة وتحميل إحدى السيارات على الرافعة "الكوريك"، وعمله أسفلها سقطت عليه، ما أدت إلى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة المختص، أفاد وجود كسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف بالمخ والوفاة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر 64 لسنة 2019 عوارض، مركز الرياض، وصرحت النيابة بدفن الجثة.
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