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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
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حوادث

طعن أمه وخاله 36 مرة.. ننشر صورة المتهم بارتكاب مذبحة المرج

السبت 02/نوفمبر/2019 - 01:18 م
قاتل والدته وخاله
قاتل والدته وخاله في المرج
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محمد صبري
حصل "صدى البلد"، على صورة المتهم بارتكاب مذبحة المرج وقتل والدته وخاله بسبب علمه بزواج المجنى عليها من آخر بعد انفصالها عن والده.

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بعرضه وأداة الجريمة على النيابة بعد أن اعترف بارتكاب الواقعة.

ورد لقسم شرطة المرج إشارة من مستشفي السلام واليوم الواحد تفيد باستقبالهم ربة منزل متوفاة إثر إصابتها بـ 11 طعنة متفرقة بالجسم وشقيقها توفى إثر إصابته بـ 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.

على الفور، وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ وضبط الجاني، بالانتقال والفحص تبين من التحريات أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها، ويعمل موظفا بشركة للمقاولات، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام "سكين" محدثًا إصابتهما التي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة - دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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