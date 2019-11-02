9 مشروعات تشارك في ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني بمهرجان القاهرة

كشفت منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، عن اختيار 9 مشروعات للمشاركة في ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تقدم برعاية Lagoonie Film Production، للسنة الثانية على التوالي ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل.



تضم قائمة المشروعات المشاركة في الورشة؛ "توم" تأليف روزالين البيه، و"توت" تأليف نجلاء محمد الحديني، و"الأخطبوط" تأليف بيشوي يوسف شفيق، و"أم ستي" تأليف جيلان عوف، و"ضفيرة سارة" تأليف علا حمودة، و"عباد الشمس" تأليف يمنى أكرم خطاب، و"محلات الحاج" تأليف ضياء عبد الرحمن وعيسي جمال، و"وكزو" تأليف مها الوزير وفريق من المؤلفين، و"يوسف أبو نديم" تأليف تغريد العصفوري.



وعلى مدار 4 أيام سوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي، وهم؛ روبن جورني نائبة رئيس شبكة قنوات شوتايم الأصلية، والمؤلف والمنتج مارك جوفمان (The Umbrella Academy (Netflix) | The West Wing (NBC)، بالإضافة إلى المنتجة الفنية والاستشارية المنضمة حديثًا إلى الخبراء كارين تينخوف (The Motorcycle Diaries و The Horse Whisperer)).