روهر يعلن قدومه إلى مصر لدعم نيجيريا في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

أعلن الألماني روجيه روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قدومه إلى مصر لدعم منتخب النسور تحت 23 عامًا، خلال مشواره في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها بلاد الكنانة، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.





وتعد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.





وأرسل روهر الذي يقضي عطله حاليًا في فرنسا، خاطبًا إلى الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ليخطره بذهابه إلى مصر، لدعم منتخب النسور الأولمبي خلال مشواره في البطولة.





وقال روهر في خطابه إلى الاتحاد النيجيري "أنا ذاهب إلى مصر لدعم منتخب 23 عامًا في مشواره بأمم أفريقيا، وهذا واجبي لمساعدة نيجيريا على التأهل للأولمبياد".



