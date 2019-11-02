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رياضة

روهر يعلن قدومه إلى مصر لدعم نيجيريا في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:36 م
الألماني روجيه روهر
الألماني روجيه روهر
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منتصر الرفاعى
أعلن الألماني روجيه روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قدومه إلى مصر لدعم منتخب النسور تحت 23 عامًا، خلال مشواره في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تحتضنها بلاد الكنانة، في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل. 

وتعد بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

وأرسل روهر الذي يقضي عطله حاليًا في فرنسا، خاطبًا إلى الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ليخطره بذهابه إلى مصر، لدعم منتخب النسور الأولمبي خلال مشواره في البطولة. 

وقال روهر في خطابه إلى الاتحاد النيجيري "أنا ذاهب إلى مصر لدعم منتخب 23 عامًا في مشواره بأمم أفريقيا، وهذا واجبي لمساعدة نيجيريا على التأهل للأولمبياد". 

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب النيجيري، في المجموعة الثانية رفقة كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، ويستهل النسور مشوارهم في البطولة بمواجهة الأفيال الإيفوارية يوم السبت المقبل، على ملعب السلام.
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