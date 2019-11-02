حلحلة الأزمة.. صحيفة كويتية تكشف عن خطوة غير مسبوقة في علاقات إيران مع السعودية

كشفت جريدة الجريدة الكويتية عن إرسال إيران رسالة رسمية مكتوبة إلى السعودية والبحرين، عبر الكويت، عرضت فيها مشروعها لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وخطتها لتحقيق السلام مع جميع جيرانها في المنطقة.





ونقلت الجريدة عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن إيران سلمت مساعد وزير الخارجية الكويتية الرسائل الموقعة من الرئيس حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بسبب عدم وجود علاقات رسمية، مؤكدًا أن طهران لم تُرِد أن تسلمها عبر مكاتب رعاية المصالح.





وأوضح المصدر أن إيران تابعت الأمر عبر الوسائط الدبلوماسية ووجدت ردة فعل إيجابية من دول المنطقة في هذا المجال، خصوصًا من ناحية تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإحلال السلام بالمنطقة وحلحلة الخلافات مع الجيران.





وأشار إلى أن هناك 4 مشاريع أخرى على طاولة هذه الدول، أولها أمريكي، وثانيها روسي، والثالث أوروبي، فضلًا عن المشروع العربي، مؤكدًا أن المشاريع غير قابلة للتطبيق العملي على الأرض، لأنها ترصد مصالح بعض الدول دون باقي المنطقة.



